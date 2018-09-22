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حوادث

مقتل عامل وإصابة آخر لخلاف بين أبناء عمومة على غسل ميت بسوهاج

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
خالد رياض
لقي عامل مصرعه كما أصيب آخر أثر مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية أولاد خلف بمركز دار السلام بسوهاج لخلاف على "غُسل" ميت، تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته بندقية آلية ووجه مدير الأمن بحملة مكبرة على القرية لتحقيق الردع الأمني.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بمقتل محمد.ح.ق، عامل أثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة عبد المنعم.ي.م، بطلق ناري بالذراع الأيمن، ويقيمان بناحية نجع القوايد أولاد خلف دائرة المركز، وبسؤال المصاب اتهم "مؤمن.ح.ا.ا" ويقيم بذات الناحية "أولاد عمومة" بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات لرفض شقيق المتهم غُسل متوفي "نجل عم المصاب".

تحرر محضر الواقعة برقم 4208 إداري المركز وبالعرض علي النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك تم التشريح والدفن، وتبلغ للمركز من شقيق المتوفى "عبد الحميد" 53 عاما إداري بمدرسة، ويقيم بذات الناحية باتهامه لكل من "وليد.ح.ا.ا"30 عاما حاصل علي بكالوريوس تجارة، و"مؤمن.ح.ا.ا" ويقيمان بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه وإحداث إصابته ووفاته، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة.

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