دوري ابطال افريقيا.. الاهلي يضغط على حورويا بحثا عن الهدف الأول

مازالت نتيجة التعادل السلبي تسيطر على فعاليات 30 دقيقة من عمر الشوط الأول الذي يجمع النادي الاهلي بمنافسه فريق حورويا كوناكري الغيني في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ووقف لاعبو فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي ولاعبو فريق حورويا كوناكوري الغيني دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة وذلك على روح حارس الاهلي السابق عادل هيكل والذي رحل عن عالمنا اليوم السبت.





وحضر المباراة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونائبه العامري فاروق في المقصورة الرئيسية.





واستحوذ الأهلي على الكرة في اول 5 دقائق من انطلاق المباراة وذلك بحثًا عن الهدف الاول في مرمى الفريق الغيني.





وفي الدقيقة 7 اعترض الدولي وليد ازارو على حكم المباراة وذلك بسبب احتسابه ركلة مرمى لصالح الفريق الغيني على الرغم من اصطدام الكرة في لاعب فريق حورويا كوناكري.





وشكل فريق حورويا الغيني خطورة كبيرة على مرمى الفريق الأحمر وذلك برأسية خطيرة من أحد لاعبي الفريق الغيني بالدقيقة 8 وذلك من ركلة ركنية لفريق حورويا كوناكري.





ورد الأهلي سريعًا بهجمة مرتدة عن طريق عرضية من أحمد فتحي استلمها وليد سليمان ولكن تسديدته ارتطمت بخط دفاع الفريق الغيني.





واشتبك لاعبا النادي الأهلي أحمد حمودي وزميله المغربي وليد ازارو بالدقيقة 10 مع مدافعي فريق حورويا الغيني وذلك اعتراضًا على دفع وليد ازارو لحارس الفريق.





وحاول فريق الكرة الأول السيطرة على الكرة في وسط الملعب والوصول إلى مرمى الخصم إلا ان دفاعات الفريق الغيني كانت تقف لهم بالمرصاد.





وفي الدقيقة 16 شكل فريق حورويا كوناكري خطورة كبيرة على دفاع الفريق الأحمر وذلك بعد كرة متبادلة بين ثنائي هجوم الفريق الغيني أدت إلي ركلة ركنية على النادي الأهلي.





وفي الدقيقة 18 وقف القائم والحظ مع النادي الأهلي وذلك بعد ما سدد اللاعب عبدالعزيز جواو كرة رأسية إلا أنها ارتطمت بالقائم ولكن الحكم أطلق صافرته في النهاية ليعلن أن الكرة منذ بدايتها "تسلل".





وعاد للأهلي للسيطرة من جديد والخطورة بتسديدة من جانب وليد سليمان بالدقيقة 22 إلا أنها علت عارضة الفريق الغيني.





وسقط وليد سليمان على أرض الملعب في الدقيقة 25 وذلك بعدما تعرض للضرب من لاعب كامارا لاعب فريق حورويا الغيني ليحتسب الحكم خطأ لصالح النادي الاهلي.





وحصل الأهلي على ركلة حرة بالدقيقة 28 بالقرب من منطقة الجزاء مررها علي معلول ليستقبلها أيمن أشرف إلا أن الحارس تصدى لها.





وكان الأهلي قد بدأ بالتشكيل والذي جاء مكوناً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع :أحمد فتحي، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

الوسط: حسام عاشور، وهشام محمد ،إسلام محارب، ووليد سليمان، وأحمد حمودي.