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رياضة

لقطة رائعة من منظمي الأهلي تجاه الجماهير أثناء مباراة حورويا الغيني.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
حسن العمدة
رصدت عدسة صدي البلد ، لقطة رائعه من منظمي النادي الأهلي تجاه الجماهير بتوزيع زجاجات المياه والعصائر عليهم أثناء مباراة حورويا الغيني فى دوري أبطال افريقيا.

واكتسح الاهلي حورويا الغيني برباعية نظيفة عن طريق وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.

وتأهل الأهلي إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه منافسه وفاق سطيف يوم 2 أكتوبر.

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