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رياضة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوريات العربية والأفريقية والأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:

الدوري المصري:
حرس الحدود X النجوم .. 3:30 .. On Sport HD - النيل الرياضية
الزمالك X المقاولون العرب .. 9:00 مساءً .. On Sport HD - النيل الرياضية

كأس الكونفيدرالية الأفريقية:
إنييمبا - نيجيريا X رايون سبورت - رواندا .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 1
الرجاء الرياضي - المغرب X كارا برازافيل - الكونج .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
إتحاد الجزائر - الجزائر X المصري البورسعيدي - مصر .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
نهضة بركان - المغرب X فيتا كلوب - جمهورية الكونجو .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2

الدوري الإنجليزي الممتاز:
وست هام يونايتد X تشيلسي .. 2:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 2
أرسنال X إيفرتون .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني لا ليجا:
ليفانتي X إشبيلية .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
فياريال X فالنسيا .. 4:15 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو .. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
برشلونة X جيرونا .. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3

الدوري الإيطالي:
تورينو X نابولي .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4

يوجد 3 مباريات الساعة 3:00 عصرًا وهم:
بولونيا X روما .. beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X جنوي .. beIN SPORTS HD 7
كييفو فيرونا X أودينيزي .. beIN SPORTS HD 9

الدوري الألماني:
باير ليفركوزن X ماينز 05 .. 3:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 5
آينتراخت فرانكفورت X لايبزيج.. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:
رين X باريس سان جيرمان .. 3:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
جانجون X بوردو .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 7
ليون X مارسيليا .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6

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