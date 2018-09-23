تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في الدوريات العربية والأفريقية والأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة على النحو التالي:
الدوري المصري:
حرس الحدود X النجوم .. 3:30 .. On Sport HD - النيل الرياضية
الزمالك X المقاولون العرب .. 9:00 مساءً .. On Sport HD - النيل الرياضية
كأس الكونفيدرالية الأفريقية:
إنييمبا - نيجيريا X رايون سبورت - رواندا .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 1
الرجاء الرياضي - المغرب X كارا برازافيل - الكونج .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
إتحاد الجزائر - الجزائر X المصري البورسعيدي - مصر .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
نهضة بركان - المغرب X فيتا كلوب - جمهورية الكونجو .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإنجليزي الممتاز:
وست هام يونايتد X تشيلسي .. 2:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 2
أرسنال X إيفرتون .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني لا ليجا:
ليفانتي X إشبيلية .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
فياريال X فالنسيا .. 4:15 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو .. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
برشلونة X جيرونا .. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
تورينو X نابولي .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4
يوجد 3 مباريات الساعة 3:00 عصرًا وهم:
بولونيا X روما .. beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X جنوي .. beIN SPORTS HD 7
كييفو فيرونا X أودينيزي .. beIN SPORTS HD 9
الدوري الألماني:
باير ليفركوزن X ماينز 05 .. 3:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 5
آينتراخت فرانكفورت X لايبزيج.. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
رين X باريس سان جيرمان .. 3:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
جانجون X بوردو .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 7
ليون X مارسيليا .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
الدوري المصري:
حرس الحدود X النجوم .. 3:30 .. On Sport HD - النيل الرياضية
الزمالك X المقاولون العرب .. 9:00 مساءً .. On Sport HD - النيل الرياضية
كأس الكونفيدرالية الأفريقية:
إنييمبا - نيجيريا X رايون سبورت - رواندا .. 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 1
الرجاء الرياضي - المغرب X كارا برازافيل - الكونج .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
إتحاد الجزائر - الجزائر X المصري البورسعيدي - مصر .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
نهضة بركان - المغرب X فيتا كلوب - جمهورية الكونجو .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإنجليزي الممتاز:
وست هام يونايتد X تشيلسي .. 2:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 2
أرسنال X إيفرتون .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني لا ليجا:
ليفانتي X إشبيلية .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
فياريال X فالنسيا .. 4:15 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو .. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
برشلونة X جيرونا .. 8:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
تورينو X نابولي .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4
يوجد 3 مباريات الساعة 3:00 عصرًا وهم:
بولونيا X روما .. beIN SPORTS HD 4
لاتسيو X جنوي .. beIN SPORTS HD 7
كييفو فيرونا X أودينيزي .. beIN SPORTS HD 9
الدوري الألماني:
باير ليفركوزن X ماينز 05 .. 3:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 5
آينتراخت فرانكفورت X لايبزيج.. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
رين X باريس سان جيرمان .. 3:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
جانجون X بوردو .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 7
ليون X مارسيليا .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6