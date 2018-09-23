وزير الاتصالات :بدء تحصيل مصاريف المدارس عبر مكاتب البريد لأول مرة

صرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة والهيئات التابعة لها تسعى جاهدة إلى تيسير حياة المواطنين وتخفيف العبء عنهم، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على إتمام التنسيق الكامل بين كافة المؤسسات لتحسين المنظومة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن خدمة تحصيل المصروفات المدرسية لجميع المراحل التعليمية قبل الجامعية عبر مكاتب البريد تعد إضافة جديدة إلى الخدمات التى يقدمها البريد المصرى للمواطنين، وستساهم في تخفيف أعباء سداد المصروفات المدرسية على أولياء الأمور، وذلك بإتاحة الخدمة فى جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بدلًا من التقيد بسدادها بالإدارات التعليمية والمدارس.



ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن تقديم خدمة تحصيل مصروفات المدارس تأتي فى إطار سعى البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه بناء على الاتفاق المسبق مع وزارة التربية والتعليم الذى يتيح للهيئة تحصيل مصروفات المراحل التعليمية الآتية "رياض اطفال - إبتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني" تم إطلاق الخدمة بجميع مكاتب البريد المنتشر على مستوي الجمهورية والتى يصل عددها الى ٤٠٠٠ فرع وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور ، موضحا أنه بعد إتمام سداد المصروفات بمكتب البريد ودفع رسوم الخدمة التى تقدر بـــ ٣ جنيهات سيحصل المواطن المستفيد على إيصال سداد يتضمن "اسم الطالب - اسم المدرسة والادارة التعليمية التابع لها" ليقوم بتسليمه فى المدرسة.



وأضاف عصام الصغير انه تم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطـورة، مما يؤدى إلى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصري الاختيار الأول للمواطنين، وليصبح منصة لتقديم جميع الخدمات.