وزير التعليم ينعى تلميذًا في الصف الثالث الابتدائي

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا نعى خلاله تلميذا فى الصف الثالث الابتدائى الذي وافته المنية اليوم بمستشفى بلقاس المركزى.





وصرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، بأن التلميذ إبراهيم محمد حسن عبد ربه طالب فى الصف الثالث الابتدائي بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية فى قرية بسنديلة توفى فى مستشفى القرية بعد نقله من المدرسة حيث وقع على الأرض نتيجة تدافع زملائه، وإصابته بخدوش وكدمات لا تؤدي للوفاة، وتم نقله لمستشفى بلقاس المركزى لكن كان قد وافته المنية، وسيتم عمل تقرير لتحديد سبب الوفاة، وتم إلغاء تكليف مدير المدرسة وإحالته للتحقيق بالشئون القانونية، وكذلك تحويل مشرفى الأدوار والطابور ومدرس الفصل للتحقيق بالشئون القانونية.



