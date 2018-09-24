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أسباب صادمة للإصابة بالإمساك.. أغربها الجلوس لفترات طويلة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أسباب عديدة للإصابة بالإمساك تعرفي عليها، واعرفي من هم أكثر عرضة للإصابة به، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي:

إن الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة هم أكثر عرضة للإمساك، لأنه عندما يجلس الشخص لساعات طويلة، يصبح معدل الأيض في الجسم أبطأ، ما يؤدي بدوره إلى إبطاء حركة الأمعاء، وبالتالي يصاب الإنسان بالإمساك.

أما عن أبرز أسباب الإصابة بالإمساك فهي:

- زيادة استهلاك الألبان.. عندما يستهلك الشخص منتجات الألبان مثل الجبن والحليب والبانر وما إلى ذلك بكميات زائدة ، على أساس منتظم ، يمكن أن يسبب أيضًا الإمساك ، لأن منتجات الألبان هذه يمكن أن تحفز إنتاج الغاز الزائد في المعدة وتسبب الإمساك.

-الاكتئاب ... يتم تخفيض مستويات السيروتونين في الدماغ. هذا يمكن أن يتسبب في فقدان الدماغ لإرسال إشارات إلى الجهاز الهضمي والإخراج لطرد الغازات ، مما تسبب في الإمساك.

-حمية منخفضة النشويات.. الأشخاص الذين يتبعون حمية منخفضة من الكربوهيدرات يمكن أن يصابوا بالإمساك في كثير من الأحيان، لأن الجسم يحتاج إلى كل العناصر الغذائية بكميات متساوية للعمل بشكل جيد. مما يؤدي إلى الإمساك.

-استخدام ملين الزائد .. تؤخذ لتخفيف البراز وتساعد على تمرير البراز بسهولة عندما يأخذ الشخص المسهلات في كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي إلى التبعية وتبطئ وظيفة الأمعاء في النهاية. هذا يجعل البراز أكثر صلابة وقد يسبب الإمساك.

-تناول الشوكولاتة كل يوم .. الشوكولاتة تحتوي على كمية عالية من السكر ، والتي يمكن أن تصلب البراز في الأمعاء ، عندما تستهلك على أساس منتظم ، مما تسبب في الإمساك والانتفاخ.

-اضطرابات هرمونية ..الشخص الذي يعاني من اضطرابات هرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض هم أكثر عرضة للإمساك. وذلك لأن حركة الأمعاء تتطلب تصرفات بعض الهرمونات للعمل بكفاءة ويمكن أن تؤدي الأمراض الهرمونية إلى تعطيل وظائف الهرمونات الأخرى في الجسم أيضًا..

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أسباب صادمة للإصابة بالإمساك.. أغربها الجلوس لفترات طويلة

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