أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.



وتضمن التقرير :



- البطاطس : 5.50 جنيه للكيلو



- الجزر : 2.5 جنيه للكيلو



- فاصوليا : 10 جنيهات للكيلو



- الكوسة : 3:30 جنيه للكيلو



- البصل : 3 جنيهات للكيلو



- الليمون : 5 جنيهات للكيلو



- الطماطم : 4.80 جنيه للكيلو



- الباذنجان الرومي : 2 جنيه للكيلو



- الباذنجان العروس : 3 جنيهات للكيلو



- الباذنجان الأبيض : 3 جنيهات للكيلو



- الفلفل الرومي : 4.5 جنيه للكيلو



- الفلفل الرومي ألوان : 22 جنيها للكيلو



- عنب بناتي احمر : 8 جنيهات للكيلو



-عنب بناتي اصفر : 8 جنيهات للكيلو



- الموز : 5 جنيهات للكيلو



- التفاح : 20 جنيها للكيلو



- المانجو البلدي : 11 جنيها للكيلو



- كانتلوب : 4 جنيهات للكيلو



وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

