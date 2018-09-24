أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.
وتضمن التقرير :
- البطاطس : 5.50 جنيه للكيلو
- الجزر : 2.5 جنيه للكيلو
- فاصوليا : 10 جنيهات للكيلو
- الكوسة : 3:30 جنيه للكيلو
- البصل : 3 جنيهات للكيلو
- الليمون : 5 جنيهات للكيلو
- الطماطم : 4.80 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي : 2 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس : 3 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الأبيض : 3 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي : 4.5 جنيه للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان : 22 جنيها للكيلو
- عنب بناتي احمر : 8 جنيهات للكيلو
-عنب بناتي اصفر : 8 جنيهات للكيلو
- الموز : 5 جنيهات للكيلو
- التفاح : 20 جنيها للكيلو
- المانجو البلدي : 11 جنيها للكيلو
- كانتلوب : 4 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.
وتضمن التقرير :
- البطاطس : 5.50 جنيه للكيلو
- الجزر : 2.5 جنيه للكيلو
- فاصوليا : 10 جنيهات للكيلو
- الكوسة : 3:30 جنيه للكيلو
- البصل : 3 جنيهات للكيلو
- الليمون : 5 جنيهات للكيلو
- الطماطم : 4.80 جنيه للكيلو
- الباذنجان الرومي : 2 جنيه للكيلو
- الباذنجان العروس : 3 جنيهات للكيلو
- الباذنجان الأبيض : 3 جنيهات للكيلو
- الفلفل الرومي : 4.5 جنيه للكيلو
- الفلفل الرومي ألوان : 22 جنيها للكيلو
- عنب بناتي احمر : 8 جنيهات للكيلو
-عنب بناتي اصفر : 8 جنيهات للكيلو
- الموز : 5 جنيهات للكيلو
- التفاح : 20 جنيها للكيلو
- المانجو البلدي : 11 جنيها للكيلو
- كانتلوب : 4 جنيهات للكيلو
وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.