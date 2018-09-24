ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:28 ص
أسعار الفاكهة والخضراوات
أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الإثنين في الأسواق
عبد العزيز جمال
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الجملة.

وتضمن التقرير :

- البطاطس : 5.50 جنيه للكيلو

- الجزر : 2.5 جنيه للكيلو

- فاصوليا : 10 جنيهات للكيلو

- الكوسة : 3:30 جنيه للكيلو

- البصل : 3 جنيهات للكيلو

- الليمون : 5 جنيهات للكيلو

- الطماطم : 4.80 جنيه للكيلو

- الباذنجان الرومي : 2 جنيه للكيلو

- الباذنجان العروس : 3 جنيهات للكيلو

- الباذنجان الأبيض : 3 جنيهات للكيلو

- الفلفل الرومي : 4.5 جنيه للكيلو

- الفلفل الرومي ألوان : 22 جنيها للكيلو

- عنب بناتي احمر : 8 جنيهات للكيلو

-عنب بناتي اصفر : 8 جنيهات للكيلو

- الموز : 5 جنيهات للكيلو

- التفاح : 20 جنيها للكيلو

- المانجو البلدي : 11 جنيها للكيلو

- كانتلوب : 4 جنيهات للكيلو

وتعتبر هذه الأسعار استرشادية في أسواق الجملة وقد تختلف من مكان لآخر.

ترشيحاتنا

الإفتاء تكشف عن 3 مصائب تحدث للحاسد في الدنيا

ألمانيا تطلق أول ترام ذاتي القيادة في العالم يطوف شوارع مدينة بوتسدام

تعرف على موعد انطلاق برنامج المسابقات أراب جوت تالنت

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

يوم حافل للرئيس السيسي بنيويورك

البحوث الإسلامية يكشف عن صلاة يحبها الله تعالى

انتبه.. 7 كلمات أوصى رسول الله أحباءه بالدعاء بها عقب كل صلاة

وفاة أمين صندوق نادي الزمالك

الإفتاء توصي بعملين وقت الشدة يخففان الكرب

جماهير الزمالك يلقون الزجاجات على لاعب المقاولون أثناء تبديله القميص.. فيديو

الولايات المتحدة ترد على اتهامات إيران لها بتنفيذ هجوم الأهواز

السعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر علم يشكل بالألعاب النارية .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

شيرين رضا تخطف الأنظار في عرض فيلم شوكة وسكينة بالجونة ..صور

فيديو

طريقة عمل توست فرنساوي بخطوات سهلة
جدو: أحمد عيد يصنع الفارق دائمًا.. ويستطيع كسر نادي المائة.. فيديو
أحمد عيد عبد الملك: كوستا مستفز أكثر مني.. فيديو
جدو: هدفي العودة لمنتخب مصر من بوابة الجونة.. فيديو
أحمد عيد: بيراميدز مش مانشستر سيتي ولن يستطيع عمل جمهور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟