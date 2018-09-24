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حوادث

مصرع فلاح جذبه سير ماكينة رى بأرضه الزراعية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:41 ص
ًصورة أرشيفية - جثة
ًصورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
لقى فلاح مصرعه اثر إصابته "بجرح قطعى بالأذن اليمنى  وكدمات بالصدر وإشتباه نزيف بالمخ - نتيجة الإصطدام بجسم صلب" حيث جذب ملابسه  سير ماكينة الرى بأرضه الزراعية  مما أدى لإصطدام رأسه وأصيب وتوفى متأثرا بإصابته. 

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد   بوصول المدعو ع س م 65 سنة فلاح ومقيم قرية الإمام مالك بدائرة المركز ( جثة هامدة )

بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة .. أفاد بتقريره ( وجود جرح قطعى بالأذن اليمنى  وكدمات بالصدر وإشتباه نزيف بالمخ - نتيجة الاصطدام بجسم صلب ) ولا توجد شبهة جنائية. 

وبسؤال نجله ط .39 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر أنه حال قيام والده المتوفي  بتشغيل ماكينة الرى بأرضه الزراعية جذب سير الماكينة ملابسه مما أدى لإصطدام رأسه بها  وحدوث إصابته والتى أودت بحياته .. ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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