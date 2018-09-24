ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقر سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، الاثنين، 24 سبتمبر 2018،حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 17.8572 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.9805 جنيه للشراء و21.0992 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.3483 جنيه للشراء و23.4855 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.6207 جنيه للشراء و18.7346 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8604 جنيه للشراء و 15.9517 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.6037 جنيه للشراء و2.6190 جنيه للبيع

ترشيحاتنا

إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي لمديري موقف النزهة وعبود لسيارات الأجرة

أهالي قطر يحتفلون بالعيد الوطني للسعودية سرا .. فيديو

ضبط 1798 حكما قضائيا و1654 مخالفة مرورية في حملة بالبحيرة

دمر دهون البطن والأرداف بملعقة من هذا الخليط

اليوم.. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

وزير خارجية سلوفاكيا: مباحثاتي في القاهرة تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

ضبط مصنع معطرات بدون ترخيص و2000 لتر سولار مدعم بالبحيرة

شاهد .. محمد صلاح فوق سور الصين العظيم

وزير التعليم عن وفاة طالب: شيء طبيعي ومتوقع حدوثه.. فيديو

مصرع طفل عقره حمار بالبحيرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

هالة زايد: الصحة والتعليم على رأس أولويات الرئيس الفترة الحالية.. فيديو
وزير الصحة: الطبيب المصري يعمل وسط تحديات مالية صعبة..فيديو
القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو
طريقة جديدة لتحضير الفول
شاهد .. خريطة مرورية للمناطق المزدحمة والطرق البديلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟