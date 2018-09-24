سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الاثنين

استقر سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم، الاثنين، 24 سبتمبر 2018،حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 17.8572 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.



وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.9805 جنيه للشراء و21.0992 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 23.3483 جنيه للشراء و23.4855 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 18.6207 جنيه للشراء و18.7346 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8604 جنيه للشراء و 15.9517 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.6037 جنيه للشراء و2.6190 جنيه للبيع

