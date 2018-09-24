جيمى فوكس وجوزيف جوردن ليفيت يتقاسمان بطولة فيلم من الخيال العلمي

أعلن النجم "جيمى فوكس" اعتزامه مشاركة الممثل الأمريكى "جزيف جوردون ليفيت" تقاسم بطولة أحد أفلام الخيال العلمى لم يتم الإستقرار على اسمه بعد .



وقالت خدمة البث التلفزيوني "نتفيليكس"، في بيان صحفي إن هذا المشروع سيكون مشروعا فنيا ضخما يستخدم فيه أحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير جو الخيال العلمى الثرى للفيلم .



ويقوم "ماتسون توملين" بكتابة سيناريو الفيلم ، معبرا عن أمله أن ينتهى من كتابته فى أقرب وقت ليرى النور على الشاشة الفضية.

وقد إشتهر جوردون ليفيت بأدواره في أفلام سنودن ، والممشى ، ولوبر ، وإنستيرسيون وذا فارس نايت رايزز ، وكذلك في المسلسل التلفزيوني الثالث روك من الشمس.