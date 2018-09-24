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فن

جيمى فوكس وجوزيف جوردن ليفيت يتقاسمان بطولة فيلم من الخيال العلمي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن النجم "جيمى فوكس" اعتزامه مشاركة الممثل الأمريكى "جزيف جوردون ليفيت" تقاسم بطولة أحد أفلام الخيال العلمى لم يتم الإستقرار على اسمه بعد .

وقالت خدمة البث التلفزيوني "نتفيليكس"، في بيان صحفي إن هذا المشروع سيكون مشروعا فنيا ضخما يستخدم فيه أحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير جو الخيال العلمى الثرى للفيلم .

ويقوم "ماتسون توملين" بكتابة سيناريو الفيلم ، معبرا عن أمله أن ينتهى من كتابته فى أقرب وقت ليرى النور على الشاشة الفضية.
وقد إشتهر جوردون ليفيت بأدواره في أفلام سنودن ، والممشى ، ولوبر ، وإنستيرسيون وذا فارس نايت رايزز ، وكذلك في المسلسل التلفزيوني الثالث روك من الشمس.

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