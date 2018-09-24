أمر تكليف وولاد البلد في جولة جديدة بالمحافظات ضمن مسرح المواجهة

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان عرضي " أمر تكليف" و " ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث ، يقوما بجولة جديدة بالمحافظات، و ذلك في إطار مبادرة " مسرح المواجهة" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة شهر مايو الماضى، تبعها قرار إنشاء شعبة " مسرح المواجهة و التجوال" التابعة لفرقة المسرح الحديث، وذلك بالتعاون مع إدارة البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجامعة بني سويف.



يقول الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة "مسرح التجوال و المواجهة" ان عرض ولاد البلد يبدأ جولته الجديدة من محافظة بني سويف حيث يشارك العرض في إحتفاء الجامعة بإنشاء قسم لعلوم المسرح بجامعة بني سويف، و ذلك ابتداء من 26 سبتمبر الجاري و حتى 6 من شهر أكتوبر القادم، يتجه بعدها العرض الى محافظة دمياط من 7 الى 11 من شهر أكتوبر، ثم محافظة بورسعيد من 12 الى 25 اكتوبر القادم.



أما عرض " أمر تكليف" فيبدأ جولته الجديدة من الأول من شهر أكتوبر القادم بمحافظة أسوان و حتى 8 من نفس الشهر، يليها مدينة الأقصر من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.



جدير بالذكر أن عرض ولاد البلد يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و إخراج محمد الشرقاوي، بينما عرض " أمر تكليف" هو عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة ، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف ، بطولة كريم الحسينى ، عزة لبيب ، جهاد أبو العينين ، أحمد زكريا ، شريف العجمى ، عبدالله صابر ، محمد الاحمدى ، مدرونا سليم ، علي الأصري، تقي عادل ، مريم ياسين، موسيقي وألحان أحمد حمدى، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، إضاءة إبراهيم الفرن ، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس ، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.