أسعار أضاحي عيد الأضحى 2026 تبدأ من 70 ألف جنيه
عقوبة الشناوي تنتهي أمام بيراميدز والحارس يحق له المشاركة في مباراة القمة
بابا الفاتيكان من مزار "ماما موكسيما" : المحبة يجب أن تنتصر على الحرب
رحيل "طبيب الجدل".. ضياء العوضي من "نظام الطيبات" لنهاية غامضة في الغربة
إعلامي: شغب الجماهير يهدد صورة المغرب قبل تنظيم كأس العالم.. والزمالك الأقرب للكونفدرالية
غموض يحيط بوفاة ضياء العوضي.. ومحاميه: "لا نعلم متى وكيف رحل"
الشرطة الإيرانية تعتقل 100 شخص مرتبطين بجماعات إرهابية وضبط أسلحة وذخائر
قبل حجز شقق الإسكان 2026.. خطوات استخراج برنت تأمينات مختوم
قوة أمريكية تنسحب من منطقة مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري
إعلامي: يجب أن نعتذر جميعا للشناوي بعد أن برأه "وحش" اتحاد الكرة
تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا
صحيفة ألمانية تكشف تفاصيل حادث المعبد اليهودي في مدينة مويرس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيريني سعيد: سباق نفوذ بين واشنطن وطهران.. ومناورات إيرانية لـ "جس النبض" في المنطقة

إيريني سعيد
إيريني سعيد
قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن طهران ما زالت تواصل استراتيجية "جس النبض" في إطار مناورات سياسية متقدمة، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وعمليات الفتح والإغلاق ذات الأبعاد الاستراتيجية.

مناورة سياسية مدروسة

وأضافت «سعيد» خلال تصريحاتها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يُتداول بشأن وجود خلافات أو غياب تنسيق داخل القرار السياسي الإيراني غير دقيق، مؤكدة أن ما يحدث هو حالة من المناورة السياسية المدروسة.

وأشارت المحللة السياسية، إلى أن طهران لديها إدراك سياسي كبير لما يحدث داخل ومحيط الممرات المائية المؤثرة على القرار الإقليمي، لما لها من تأثير مباشر على أمن الحدود والتوازنات الإقليمية في مناطق الصراع الاستراتيجي.

وأوضحت أن هناك حالة من "الردع المتبادل" بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بهدف دفع مسار المفاوضات، لافتة إلى أن تحركات الولايات المتحدة تأتي في إطار تقليص النفوذ الإيراني، بالتزامن مع ملفات مثل وقف التخصيب والسيطرة على الممرات الحيوية ومنها مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى إلى استعادة ما تعتبره "هيبتها" في المنطقة عبر استعراض قدرتها على فرض السيطرة في الممرات البحرية، خاصة فيما يتعلق بتحركات السفن الإيرانية المحاصرة، في ظل استمرار حالة التوتر بين الجانبين وتصاعد سباق النفوذ في المنطقة.

الأب رقم 2.. حزب الحرية المصري يقترح كشفا نفسيا سنويا للحاضن لحماية الأطفال

مائدة مستديرة بحزب المحافظين تناقش إصلاح قانون الأحوال الشخصية.. صور

تعزيز التصنيع المحلي للسيارات يتصدر أجندة الوزارة لزيادة الإنتاج والصادرات.. ونواب: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر

منهم هالة سرحان وسامح الصريطي.. نجوم الفن والإعلام في عزاء والد دينا رامز

سامح الصريطي وهالة سرحان من عزاء والد دينا رامز

"بحبه ومحظوظة به”.. ماذا قالت منة شلبي عن والدها قبل رحيله

منة شلبي ووالدها

الأكاديمية الطبية العسكرية تسلم الشهادات العلمية وتكرم المتميزين من الأطباء العسكريين والمدنيين

اقتحام بؤرة إرهابية في ختام التدريب العسكري المصري الهندي إعصار 4

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

