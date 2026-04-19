إيريني سعيد: سباق نفوذ بين واشنطن وطهران.. ومناورات إيرانية لـ "جس النبض" في المنطقة

قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن طهران ما زالت تواصل استراتيجية "جس النبض" في إطار مناورات سياسية متقدمة، خاصة في ظل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وعمليات الفتح والإغلاق ذات الأبعاد الاستراتيجية.

مناورة سياسية مدروسة

وأضافت «سعيد» خلال تصريحاتها عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما يُتداول بشأن وجود خلافات أو غياب تنسيق داخل القرار السياسي الإيراني غير دقيق، مؤكدة أن ما يحدث هو حالة من المناورة السياسية المدروسة.

وأشارت المحللة السياسية، إلى أن طهران لديها إدراك سياسي كبير لما يحدث داخل ومحيط الممرات المائية المؤثرة على القرار الإقليمي، لما لها من تأثير مباشر على أمن الحدود والتوازنات الإقليمية في مناطق الصراع الاستراتيجي.

وأوضحت أن هناك حالة من "الردع المتبادل" بين الجانبين الإيراني والأمريكي، بهدف دفع مسار المفاوضات، لافتة إلى أن تحركات الولايات المتحدة تأتي في إطار تقليص النفوذ الإيراني، بالتزامن مع ملفات مثل وقف التخصيب والسيطرة على الممرات الحيوية ومنها مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى إلى استعادة ما تعتبره "هيبتها" في المنطقة عبر استعراض قدرتها على فرض السيطرة في الممرات البحرية، خاصة فيما يتعلق بتحركات السفن الإيرانية المحاصرة، في ظل استمرار حالة التوتر بين الجانبين وتصاعد سباق النفوذ في المنطقة.