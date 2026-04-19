الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صراع داخل طهران .. هيمنة المتشددين وتراجع دور التيار المدني في صنع القرار

إيران
إيران
محمد البدوي

سلّط الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات، الضوء على طبيعة التوازنات داخل دوائر الحكم في إيران، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد تصاعد نفوذ التيار المتشدد المرتبط بالحرس الثوري، مقابل تراجع واضح لدور التيارات المدنية والإصلاحية في التأثير على القرار السياسي.

 الخلافات داخل النظام الإيراني

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الخلافات داخل النظام الإيراني ليست مجرد توزيع أدوار بين تيارات مختلفة، بل تعكس انقسامات حقيقية في الرؤى والتوجهات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الملفات الإقليمية الحساسة.

وأشار إلى أن اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبعض دول الخليج عقب التطورات الأخيرة قوبل بانتقادات حادة من وسائل إعلام محسوبة على التيار المتشدد، وهو ما أدى إلى تراجع حضوره في المشهد السياسي خلال إدارة الأزمة.

سيطرة التيار الأكثر تشدد

وأضاف عبد الجواد أن بزشكيان، رغم تقديمه كوجه مدني، يمتلك خلفية مرتبطة بالحرس الثوري، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لمنحه تأثيراً أكبر في ظل سيطرة التيار الأكثر تشدداً، الذي يميل إلى تبني مواقف أكثر صرامة ورفض أي توجهات تهدئة.

وأكد أن القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالتصعيد الإقليمي، بما في ذلك الملفات الحساسة مثل مضيق هرمز، تُدار بشكل أساسي من قبل قيادات الحرس الثوري، في حين يتراجع دور المؤسسات المدنية في المشاركة الفعلية بصنع القرار، ما يعكس طبيعة المرحلة الحالية داخل النظام الإيراني.

إيران النظام الإيراني التيارات المدنية الحرس الثوري مضيق هرمز

