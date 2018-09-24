ديانا كرزون تتألق بالأزرق في أحدث جلسة تصوير.. صور

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسان.



وتألقت ديانا بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا أزرق لامعا، فيما بدت بتسريحة شعر من حلا، ووضعت لها خبيرة التجميل فاطمة ماكياجا مميزا ارتكز على الألوان البرونزية.



يذكر أن ديانا كرزون أطلق، مؤخرا أغنية خليجية بعنوان "من أمس لليوم"، من إنتاجها وألحان فهد الناصر، وكلمات وتوزيع عبدالله العمانى.



