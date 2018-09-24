رسلان: رسائل مهمة وراء مشاركة السيسى فى الأمم المتحدة

أكد أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربى وعضو مجلس النواب المصرى، أن هناك مجموعة من الرسائل العاجلة وراء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشاركة وللمرة الخامسة فى اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فى مقدمتها أن مصر أصبحت دولة المؤسسات وأن قراراها أصبح مستقلا تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.



وقال "رسلان" فى بيان أصدره اليوم، إن الرسالة الثانية تتمثل فى أن الرئيس السيسى يحمل هموم ورؤية مصر والمنطقة العربية ليطرحها أمام العالم كله من على منبر دول وشعوب العالم منظمة الأمم المتحدة، ليعبر بكل الصدق والأمانة عن أصوات الـ 104 ملايين مواطن مصرى، اضافة الى ملايين المواطنين العرب.



وتابع النائب أن الرسالة الثالثة تتعلق برؤية وتحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الواضحة والحاسمة بشأن ملف ظاهرة الإرهاب الأسود وخطورتها الداهمة والوخيمة على الأمن والسلم الدوليين، وانه لم تعد هناك دولة واحدة على مستوى العالم بمأمن من خطورة ظاهرة الإرهاب على أمنها واستقرارها، متوقعا أن يتناول الرئيس السيسى أمام العالم تجربة مصر فى مكافحة ظاهرة الإرهاب ورؤيته الثاقبة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الدولى.



وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى أن الرسالة الرابعة تتعلق برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء الصراع التاريخى العربى الاسرائيلى والذى يركز على حل الدولتين وحصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف جميع أنواع عمليات الإبادة والقتل والعربدة والاعتقال العشوائى من قبل سلطات الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.



وأشار الى أن الرسالة الخامسة تتعلق برؤية الرئيس السيسى ومصر حول إنهاء المشكلات والأزمات داخل سوريا وليبيا واليمن، وأن ترتكز الحلول على الحل السياسى والحوار ومنع أى تدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.