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ديني

تعرف على أخطاء تستلزم سجود السهو في الصلاة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:55 م
سجود السهو
سجود السهو
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سجود السهو سنة وشُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.

وأوضحت اللجنة في فتوى لها، كيفيتها أنها سجدتان يسجدهما المصلى قبل السلام أو بعده، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم، وفي الصحيحين قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم.

وأضافت: أن سجود السهو يشرع في الحالات الآتية: أولًا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثانيًا: عند الزيادة عن الصلاة، ثالثًا: عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، رابعًا عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.

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