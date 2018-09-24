رئيس البرتغال: أعمل مع السيسي على تدعيم العلاقات المشتركة

قال الرئيس البرتغالي، مارسيلو دي سوزا، إنه سوف يلتقي الرئيس السيسي لبحث عدد من القضايا الثنائية المشتركة التي تشمل القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بالإضافة إلي الإستثمارات في مجالات أخري.



وأضاف الرئيس البرتغالي خلال مقابلة تلفزيونية علي فضائية "إكسترا نيوز"،: «سوف نتواصل معا لتدعيم الصداقة المشتركة بين البلدين خاصة أن هناك وجهات نظر مشتركة بيننا حول المنطقة والعالم بأسره، ومصر على مستوى العالم لها أهمية كبيرة وهذا ما أدركه».



وأشار إلي أنه خلال مقابلته بالرئيس السيسي يعمل على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين مستقبلا، مؤكدا: «واثق من أن إجتماعي مع الرئيس السيسي يزيد من علاقاتنا ويدعم عددا من النقاط المشتركة بين البلدين».

