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رياضة

4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد مجدي
كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن أن 4 لاعبين عرب فقط، هم من صوتوا للنجم المصري الدولي محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأعلن «الفيفا» عن التصويت الكامل للاعبين والمدربين، في جائزة الأفضل 2018 (أفضل لاعب في العالم)؛ حيث صوت 4 من قائدي المنتخبات العربية فقط لمحمد صلاح، وهم عصام الحضري، وعبداللطيف البهداري قائد المنتخب الفلسطيني، وعمر السومة قائد المنتخب السوري، وعبدول با قائد المنتخب الموريتاني.

وتوُّج الكوراتي لوكا مودريتش، نجم المنتخب الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة «أفضل لاعب في العالم لعام 2018»، فيما حصل محمد صلاح على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.
4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم
4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم
4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم
4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم

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