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محافظات

المنيا تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس بربط الطرق الداخلية بالشبكة القومية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:05 ص
صدى البلد
أيمن رياض
وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بالبدء في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بربط الطرق الداخلية بالمحافظة بالشبكة القومية للطرق لتعظيم الاستفادة منها على أكمل وجه، ومنع التعدي على حرم الطرق والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات من المهد، وكذلك متابعة انتهاء العمل بالمحاور التى يتم تنفيذها على النيل ومنها (محور سمالوط)، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تُسهم في إضفاء صفة النفع العام لجميع دوائر الدخول والخروج إلى الطرق لمنع تكون العشوائيات، ومقاومة الحشائش وورد النيل، وكذلك تحديد المواصفات الفنية للمطيات الصناعية بالإضافة إلى تحديد أعمال الصيانة المطلوبة للشبكة الداخلية للطرق.

من جانبه عقد محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا لبدء تنفيذ التكليفات فى أسرع وقت، بحضور اللواء احمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندسة ايفيت اسحاق، مدير مديرية الطرق والكباري، والعميد عادل جلال، مدير إدارة مرور المنيا، ومدير مديرية الري والموارد المائية، رؤساء المراكز والمدن المختلفة وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

وجه السكرتير العام بالتنسيق العاجل بين مديرية الطرق بالمحافظة، إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أساتذة الطرق والنقل بكلية الهندسة بالجامعة وإدارة المرور، للبدء فى تحديد المناطق ومحاور الطرق داخل المحافظة وتنفيذ التكليفات الرئاسية، مشددًا على المكتب الفني ومديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ تلك التكليفات وعمل تقارير دورية بموقف التنفيذ وتلاشى أية معوقات والعمل على حلها من المهد.

كما شكل السكرتير العام لجنة دائمة تقوم بمتابعة موقف التعديات وظهور الحشائش وورد النيل على مجرى النهر والترع والمصارف للعمل على إزالتها وتطهير مجرى نهر النيل والحفاظ على حرم النهر من التعديات، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الري.
المنيا تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس بربط الطرق الداخلية بالشبكة القومية
المنيا تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس بربط الطرق الداخلية بالشبكة القومية
المنيا تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس بربط الطرق الداخلية بالشبكة القومية

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