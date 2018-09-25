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رياضة

غدا.. وزير الرياضة يكرم منتخبي الشباب والناشئين لكرة اليد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:33 م
صدى البلد
ريهام بكير
يكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا، الاربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرا بمقر اللجنة الأولمبية، منتخبى مصر للشباب لكرة اليد بعد فوزه بالبطولة الإفريقية للشباب، والتي أقيمت في المغرب واستطاع التأهل الى بطولة العالم للشباب والتي ستقام في إسبانيا 2019.

كما يكرم وزير الرياضة منتخب مصر للناشئين بعد تتويجه بالبطولة الإفريقية للناشئين والتي أقيمت في المغرب، واستطاع المنتخب المصري التأهل الى بطولة العالم للناشئين والتي ستقام في مقدونيا 2019.

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