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محافظات

مد مهلة تقديم مستندات مثلث ماسبيرو إلى 3 أكتوبر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:34 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم الموافقة على مد المهلة لملاك مثلث ماسبيرو حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر المقبل، للتقدم الي اللجنة القانونية المختصة لتوقيع العقود واستلام سند صرف التعويض على أن يتقدم بأصول المستندات والأوراق الدالة على الملكية.

وأضاف عبد العال أنه فور انتهاء المدة المقررة سيتم التعامل مع أي قطعة أرض لم يتقدم احد بملكيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة بغرض إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو.

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