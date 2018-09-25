ترامب: نعمل على تأسيس تحالف استراتيجي مع مصر والأردن ودول الخليج

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العمل مع دول الخليج والأردن ومصر من أجل إنشاء تحالف إقليمي استراتيجي في المنطقة.



وقال ترامب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن نهج بلاده الجديد في الشرق الأوسط بدأ في ظهور ثماره، وذلك عقب زيارته الأخيرة إلى السعودية، حيث تعهدت السعودية بالمساعدة بملايين الدولارات من أجل دعم القضية السورية، وقضايا المنطقة.



وأضاف أن نهج بلاده الجديد في الشرق الأوسط يمثل انطلاقة مهمة في التعاون مع دول المنطقة، داعيا إلى ضرورة التوصل لحل سياسي يحترم الشعب السوري.

