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فن

وفاة الفنانة سهير فخري حماة رانيا فريد شوقي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
نورا نبيل
رحلت عن دنيانا الفنانة سهير فخري، والدة تامر الصراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي.

الفنانة الراحلة كانت قد ظهرت في السينما طفلة في فيلم "خلود" عام 1948 مع فاتن حمامة، و"ولدي" مع محمود المليجي عام 1949 و«من غير وداع» مع ماجدة الصباحي عام 1951 و"اشهدوا يا ناس" مع شادية عام 1953.

ولكنها لم تتمكن من الاستمرار كثيرًا بمجال الفن حيث لم تحقق نجاحا كبيرا رغم جمالها وكان لها مشاركات سينمائية قليلة بعد أن أصبحت شابة ومنها فيلما "رجال بلا ملامح" و"الاختبار".

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