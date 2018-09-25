أحمد موسى: الرئيس الأمريكي يعلم حجم قوة مصر وقيمتها في المنطقة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم تماما حجم قوة مصر وأنه لا يمكن ممارسة أي ضغوط عليها.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن العلاقات المصرية الأمريكية متزنة بين الرئيسين وصلت لمرحلة الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هناك تنسيقا بين مؤسسات الدولتين.



وأشار «موسى» إلى أن الرئيس السيسي تحدث بكل شفافية عن مواقف مصر بكل وضوح خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدا أن الرئيس ترامب قال في تصريحات سابقة إنه يرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا قويا.

