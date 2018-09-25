إطلاق اسم الشيخ زايد على البطولة العربية للأندية

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها "بطولة كأس زايد للأندية الأبطال" لنسخة واحدة.



وكتب تركى آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : ‏نعتز بقادتنا وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة".



وقال تركي آل الشيخ": "يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه اعتزازًا وتقديرًا بما قدمه".