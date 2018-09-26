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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-9-2018.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:56 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الأربعاء.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 21.01 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.71 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.57 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع، والين الياباني 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 689 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 603 جنيه للجرام، وسجل عيار "18" نحو 517 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4824 جنيها.

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