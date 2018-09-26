الجيش البريطاني يساعد في نقل حوت ضخم بإسكتلندا

ساعدت قوة من الجيش البريطاني في نقل حوت ضخم نافق من فصيلة (المنك)، يبلغ وزنه طنين، وطوله 21 قدما، على متن شاحنة تابعة للجيش من الشاطئ في مدينة إنفرنيس الإسكتلندية إلى المعمل لتشريحه.



وكان برنامج الحيوانات الجانحة في البحرية الإسكتلندية قد تلقى تقارير عن وجود حيوان (منك) حي على شاطئ خليج أرديرسير في مقاطعة هايلاندز، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها طاقم الإنقاذ بالبحرية البريطانية، إلا أن الحوت نفق بعد أن تعثر على الأرض الجافة قبل أن تضرب عاصفة قوية الشاطىء.



وأشارت صحيفة (سكوتسمان) إلى أن فرق البحرية بذلت جهودا في بادىء الأمر للقيام بعملية تشريح الحوت الضخم، الذي يزن حوالي ألفي كيلو جرام، على الشاطئ ولكنها ومع اشتداد حدة العاصفة، طلبت مساعدة من قوات إسكتلندا الملكية حيث قام الجنود بحمل الحوت على ظهر شاحنة تابعة للجيش عبر شوارع إنفرينس عاصمة الإقليم لنقله إلى المعمل لتشريحه.