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أخبار العالم

قائد سلاح الجو الإسرائيلي يشرح خطورة صواريخ S300

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة نقل صواريخ S300 للسوريين من قبل الروس.

وحضر الاجتماع أيضا قائد القوات الجوية عميرام نوركين، الذي زار موسكو الأسبوع الماضي لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته قوات الجيش الإسرائيلية في قضية الطائرة الروسية التي أسقطت واسفرت عن مقتل 15 جنديا روسيا.

وقدم نوركين للحاضرين الآثار المحتملة لقدرة الجيش الإسرائيلي على التحرك ضد شحنات الأسلحة التي تنقلها إيران إلى حزب الله في سوريا عندما تعترض صواريخ S300 من مسافة 250 كيلومترًا.

ويبلغ مدى الكشف عن هذا النظام حوالي 200 كيلومتر، وهذا يعني أنه إذا تمركز في منطقة دمشق ، فيمكنه تحديد أي طائرة تحلق من قاعدة عسكرية في إسرائيل، بحيث يستطيع الجيش السوري التعرف عليها أو حتى محاولة إسقاطها.

وأوعز مجلس الوزراء المصغر للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل لمنع محاولات تعزيز الجيش الإيراني في سوريا مع استمرار التنسيق الأمني مع روسيا".

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحداث الأخيرة في لحظة قبل ان يصل على متن الطائرة إلى الجمعية العامة "منذ الأحداث المأساوية فوق سوريا تحدثت مرتين مع وأعرب الرئيس بوتين حزني العميق وفقدان حياة الطاقم الروسي أسقطت بنيران سورية دون المسؤولية. لقد اتفقت مع بوتين على أن الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي سيجتمعان قريبًا لهذا الغرض، وسنفعل ما هو ضروري للدفاع عن أمن إسرائيل".

ووفقًا لصحيفة "معاريف" فإن التقييم في الاوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية فان نقل البطاريات المضادة للطائرات إلى سوريا سيكون له تأثير على قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على المناورة في الأراضي السورية، ولكن بطبيعة الحال ، بعد الهدوء سيعود التنسيق بين روسيا وإسرائيل.

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