خدمات صدى البلد.. مواعيد قطارات القاهرة / الاسكندرية 2018 جميع الدرجات

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية 2018، ضمن خدمته الإخبارية والخدمية المميزة التي يقدمها للقراء.



وتشمل مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية 2018 تشمل القطارات التالية:

قطار رقم 1 المميز والمقرر قيامه من محطة القاهرة الساعة 3 صباحا ليصل للأسكندرية الساعة 6.40 صباحا، ويقف في محطات «القاهرة، شبرا الخيمة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، التوفيقية، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، الإسكندرية»



قطار رقم 163 المميز والمقرر قيامه الساعة 4.30 صباحا ليصل الأسكندرية الساعة 7.50 دقيقة، ويقف في محطات «القاهرة، بنها، طنطا، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 119 المميز والمقرر قيامه الساعة 5 صباحا، ليصل الأسكندرية الساعة 9.40 صباحا، ويقف في محطات «القاهرة، شبرا الخيمة، قليوب، قليوب البلد، القناطر الخيرية (المحطة الجديدة)، دروة، شطانوف، الحلواصي، أشمون، سمادون، رملة الأنجب، منوف، الحامول، شنوان، شبين الكوم، شبين الكوم الجديدة، البتانون، تلا، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية»



قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 6 صباحا، ليصل للأسكندرية الساعة 9.20 صباحا، «القاهرة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 7 المميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 6.20 صباحا، ليصل للأسكندرية الساعة 10.5 صباحا، ويقف في محطات «القاهرة، شبرا الخيمة، قليوب، قها، طوخ، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، التوفيقية، إيتاي البارود، دمنهور، كفر الدوار، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 905 خدمة خاصة، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 8 صباحا، ليصل للأسكندرية الساعة 10.25 صباحا، ويقف في محطات «القاهرة، سيدي جابر، الإسكندرية» فقط.



قطار رقم 901 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 8.10 صباحا، ليصل الإسكندرية الساعة 11.10 صباحا، ويقف في محطات «القاهرة- بنها- طنطا- دمنهور- سيدي جابر- الإسكندرية».



قطار رقم 1109 مميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 8.20 صباحا ليصل للإسكندرية الساعة 11.35 صباحا، ويقف في محطات «القاهرة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 1087 قطار نوم، والمقرر قيامه الساعة 9 صباحا، ليصل الإسكندرية الساعة 11.45 صباحا، ويقف في محطات «القاهرة- سيدي جابر –الإسكندرية» فقط.



قطار رقم 911 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 10 صباحا، ليصل الإسكندرية الساعة 1 مساء، ويقف في محطات «القاهرة- بنها- طنطا- دمنهور- سيدي جابر- الإسكندرية».



قطار رقم 11 المميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 10.10 صباحا، ليصل الإسكندرية الساعة 2.15 مساء، ويقف في محطات «القاهرة، شبرا الخيمة، قليوب، قها، طوخ، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، التوفيقية، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، الإسكندرية»



قطار 89 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 11 صباحا، ليصل الإسكندرية الساعة 1.35 مساء، ويقف في محطات، «القاهرة، طنطا، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 913 أولى وثانية، والمقرر قيامه الساعة 12 ظهرا، ليصل الإسكندرية الساعة 2.45 مساء، ويقف في محطات، «القاهرة، بنها، طنطا، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 15 المميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 12.15 ظهرا، ليصل الإسكندرية الساعة 3.50 مساء، ويقف في محطات «القاهرة- بنها- قويسنا- بركة السبع- طنطا- كفر الزيات- التوفيقية- إيتاي البارود- دمنهور- أبوحمص- كفر الدوار- سيدي جابر- الإسكندرية».



قطار رقم 917 المباشر أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 2 ظهرا، ليصل الإسكندرية الساعة 4.25 مساء، ويقف في محطات «القاهرة- سيدى جابر- الإسكندرية».



قطار رقم 919 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 2.20 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 5.55 مساء، ويقف في محطات «القاهرة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 21 المميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 2.30، ليصل إلى الإسكندرية الساعة 6.50 مساء، ويقف في محطات «القاهرة، شبرا الخيمة، قليوب، طوخ، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، التوفيقية، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 2001 خدمة خاصة مباشر القاهرة سيدى جابر، والمقرر قيامه الساعة 3 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 5.25 مساء.



قطار رقم 915 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 3.10 ليصل الإسكندرية الساعة 6.10 مساء، ويقف في محطات «القاهرة- بنها- طنطا- دمنهور- سيدي جابر».



قطار رقم 27 المميز والمقرر قيامه الساعة 3.30 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويقف في محطات، «القاهرة، شبرا الخيمة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار 923 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 4 مساء، ليصل الإسكندرية الساعة 7.20 مساء، ويقف في محطات، «القاهرة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 925 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه الساعة 5.20 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 8.25 مساء، ويقف في محطات «القاهرة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 23 المميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 5.20 مساء، ليصل الإسكندرية الساعة 9.45 مساء، ويقف في محطات: «القاهرة، شبرا الخيمة، قها، طوخ، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، التوفيقية، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، الإسكندرية»



قطار رقم 921 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 6 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 8.35 مساء، ويقف في محطات: «القاهرة، طنطا،سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 31 المميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 6.30 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 10.25مساء، ويقف في محطات: «القاهرة، طوخ، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 927 أولى وثانية مكيفة مباشر الإسكندرية، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 7 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 9.25مساء.



قطار رقم 157 المميز، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 7.25 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 10.40 مساء، ويقف في محطات «القاهرة، بنها، طنطا، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 931 أولى وثانية مكيفة، والمقرر قيامه من القاهرة الساعة 8.15 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 11.30 مساء، ويقف في محطات: «القاهرة، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، دمنهور، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 29 المميز، والمقرر قيامه الساعة 8.30 مساء ليصل الإسكندرية الساعة 12.20 صباحا، زيقف في محطات: «القاهرة، شبرا الخيمة، قليوب، بنها، قويسنا، بركة السبع، طنطا، كفر الزيات، إيتاي البارود، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، سيدي جابر، الإسكندرية».



قطار رقم 935 خدمة خاصة، القاهرة طنطا سيدي جابر، والمقرر قيامه الساعة 10.30 مساء، ليصل الإسكندرية الساعة 1.05 صباحا.



