تعليق المدير الفنى لـ النجمة اللبناني على لقاء الأهلي قبل مواجهة الفريقين غدًا

أكد الصربي بوريس بونياك، المدير الفنى لفريق النجمة اللبناني، إنه يحترم الأهلي جيدًا، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدًا.



ويلتقي الأهلي مع النجمة اللبناني في السادسة والنصف مساء غدٍ، الخميس، بتوقيت القاهرة على ستاد المدينة الرياضية، ببيروت، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



وأضاف بونياك: الأهلي نادٍ كبير، وله ثقله على المستوى العربي والإفريقي، ويمتلك لاعبين مميزين، وهو ما يزيد من صعوبات مواجهة الغد”.



وأوضح أن مباراة الغد تعدّ الجزء الثاني من مواجهة الفريقين، بعد خوض مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مؤكدًا أنه يقدّر فريق الأهلي وجهازه الفني بشكل جيد، ولديه رغبة مع فريقه في تحقيق نتيجة إيجابية.