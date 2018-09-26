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اقتصاد

الرقابة المالية توافق على الترخيص لشركة تمويل متناهي الصغر برأسمال 50 مليون جنيه

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 09:36 م
محمد عمران رئيس هيئة
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
محمد يحيى
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر "تمويلي" التابعة لبنك الاستثمار القومي وآي إن كابيتال وشركة أيادي الحكومية؛ بالعمل وافتتاح 5 فروع من جملة 60 فرعًا مستهدفة علي مستوي الجمهورية برأسمال قدره 50 مليون جنيه، لدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر بهدف توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة.

وقال عمرو أبو العزم، رئيس الشركة، إنه تم الحصول على موافقة 5 بنوك لتمويل المحفظة المالية بقيمة 200 مليون جنيه في النشاط التمويل متناهي الصغر، معتبراً أن هناك تركيزاً علي تقديم التمويل المطلوب لمحافظات الصعيد والدلتا لرفع مستويات فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة بتلك المناطق.

وأوضح " أبو العزم" أن هناك إجراءات لتعزيز مبادرة الشمول المالي برعاية البنك المركزي المصري ومواكبة الخدمات التكنولوجية المالية، تفعيلاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

من جانبه قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه سيتم التعاون مع هيئة البريد لتحقيق الانتشار السريع في الخدمات المقدمة للجمهور، موضحاً أن هناك خطة لوصول المحفظة الائتمانية إلى 1.4 مليار جنيه خلال 3 سنوات القادمة.

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