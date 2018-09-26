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خبير عالمي: 6 كوارث تهدد مصر بسبب تغيرات المناخ

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:50 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور ماهر عزيز عضو مجلس الطاقة العالمى، أن التغيرات المناخية تهدد العالم كله، مشيرا إلى أن مصر معرضة لخطر كبير من التغيرات المناخية يتمثل فى 6 مظاهر وهى نقص إيرادات ماء النيل وزيادة معدلات التصحر، وتغير التراكيب المحفورة، وظهور أنواع جديدة من الآفات والحشرات، وتأثيرات سلبية على قطاع السياحة، وغرق أجزاء من الدلتا.

وأضاف "عزيز" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" أن دول العالم تواجه أيضا العديد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية منها تصحر الغابات غرق العديد من الاراضى المنخفضة، هبوب الأعاصير والفيضانات ، ظاهرة التصحر و ارتباك أحزمة الأمطار.

وأكد "عزيز" أن مصر عضو نشط جدا في الجهود الدولية التي تكافح تغييرات المناخ.

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