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تعليم

مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة كفر الشيخ

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 03:31 م
صدى البلد
محمود زيدان
قرّر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، صرف مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين، بمناسبة ظهور جامعة كفر الشيخ لأول مرة في تصنيف "تايمز" البريطاني لعام 2019، حيث احتلت المرتبة 601-800 على مستوى العالم.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هذا التصنيف يُعد اعترافًا دوليًا قويًا بتطور جامعة كفر الشيخ السريع والملحوظ في التعليم والبحث العلمي وجميع المقومات الأكاديمية والبحثية.

يُذكر أن هذا التصنيف يصدر عن مجلة "تايمز هاير إيديوكيشن" ويُقارن بين جامعات العالم معتمدًا على أربعة معايير رئيسية، وهي: التدريس، البحث، نقل المعرفة، والمكانة الدولية.

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