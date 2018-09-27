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حوادث

تشريح جثة سيدة عذبها عشيقها حتي الموت في عين الصيرة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:55 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
إسلام مقلد
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة، سيدة قتلت على يد عشيقها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بعد قضائهما ليلة حمراء ونشوب مشاجرة بينهما، وكلفت هيئة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والاداة المستخدمة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى المقدم حسام عبدالعال رئيس مباحث قسم مصر القديمة، بلاغا من الأهالى بوجود قتيلة داخل أحد الشقق بمنطقة عين الصيرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم حسام عبدالعال رئيس المباحث والرائد أحمد ماضى معاون المباحث إلى مكان الواقعة وعثر على جثة سيدة فى العقد الثالث من عمرها ومصابة بكدمات وجروح بمناطق متفرقة من جسدها.

ودلت التحريات إلى أن المجنى عليها على علاقة جنسية بعاطل وكان دائم التردد عليها وفى يوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير الأمن أمر بتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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