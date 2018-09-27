القمصان الزرقاء ذراع الوفد لتأديب خصومه.. وإصابة محمد محمود باشا تكتب نهايتها

القمصان الزرقاء هي جماعات شبه عسكرية شكلها شباب حزب الوفد عام 1936 لتأديب خصومه السياسيين ، وطالب الإنجليز فى هذه الفترة أكثر من مرة بحلها وكانوا يتابعون أنشطتها عن قرب، كما طلب أيضا الملك فاروق من مصطفى النحاس باشا حل هذه الجماعات شبه العسكرية ، حتى تم كتابة نهايتها أواخر عام 1937 .





وخلال عامين من الأعوام الأربعة‏،‏ استطاع الوفد تمويل جماعة القمصان الزرقاء ، وكان لهما صحيفة ناطقة باسمها "الجهاد"، تشكل هذا التنظيم السياسي ذا الصبغة شبه العسكرية علي نحو علني،‏ اعتمادًا علي المناخ السياسي الذي ظهرت فيه وهدفها الرئيسي كسب الشباب إلى جانبها .

جماعات شبه عسكرية القمصان الزرقاء هي جماعات شبه عسكرية شكلها شباب حزب الوفد عام 1936 لتأديب خصومه السياسيين، وفى عام 1937 شكلت جمعية مصر الفتاة جماعات من الشباب علي نمط شبه عسكري عُرفت‏ بأصحاب القمصان الخضراء'‏'‏ وكانت مصر الفتاة ‏موالية لخصوم حزب الوفد . وخلال عامين من الأعوام الأربعة‏،‏ استطاع الوفد تمويل جماعة القمصان الزرقاء ، وكان لهما صحيفة ناطقة باسمها "الجهاد"، تشكل هذا التنظيم السياسي ذا الصبغة شبه العسكرية علي نحو علني،‏ اعتمادًا علي المناخ السياسي الذي ظهرت فيه وهدفها الرئيسي كسب الشباب إلى جانبها .

واصطدم أصحاب القمصان الزرقاء بتشكيلات مصر الفتاة، ونتج عن ذلك قتل شخصين، ومن ثم تعرضت مقرات مصر الفتاة للإغلاق، وتوازى مع ذلك حملة سياسية شنها النحاس باشا في مجلس النواب بأن مصر الفتاة تعمل مع دولة أجنبية، خاصة بعد حادث تعرض النحاس باشا لإطلاق نار، فتم إغلاق دور مصر الفتاة، واعتقال الكثير من أعضائها، وعلى رأسهم أحمد حسين.

ثم انتقل الصراع بين القصر والوفد بعد ذلك من لغة المذكرات والمقالات إلى لغة المظاهرات والمصادمات في الشوارع وكان وجود تنظيمين ينتحلان الشكل الفاشي في ذلك الحين وهما: القمصان الزرقاء التي تتبع زعامة الوفد مباشرة والقمصان الخضراء (برئاسة أحمد حسين) التي تتبع القصر وعلي ماهر مباشرة مما جعل الصراع الداخلي يصطبغ بصبغة العنف .

صراع القصر والوفد ثم انتقل الصراع بين القصر والوفد بعد ذلك من لغة المذكرات والمقالات إلى لغة المظاهرات والمصادمات في الشوارع وكان وجود تنظيمين ينتحلان الشكل الفاشي في ذلك الحين وهما: القمصان الزرقاء التي تتبع زعامة الوفد مباشرة والقمصان الخضراء (برئاسة أحمد حسين) التي تتبع القصر وعلي ماهر مباشرة مما جعل الصراع الداخلي يصطبغ بصبغة العنف . واصطدم أصحاب القمصان الزرقاء بتشكيلات مصر الفتاة، ونتج عن ذلك قتل شخصين، ومن ثم تعرضت مقرات مصر الفتاة للإغلاق، وتوازى مع ذلك حملة سياسية شنها النحاس باشا في مجلس النواب بأن مصر الفتاة تعمل مع دولة أجنبية، خاصة بعد حادث تعرض النحاس باشا لإطلاق نار، فتم إغلاق دور مصر الفتاة، واعتقال الكثير من أعضائها، وعلى رأسهم أحمد حسين.



الوفد يسرق القمصان



وكتب حافظ رمضان بك رئيس الحزب الوطني‏ فى ذلك الوقت مقالا فى جريدة الأهرام أكد فيه أنه كان أول من أوعز لأحمد حسين وجماعة مصر الفتاة تشكيل فرق القمصان الخضراء،‏ وأنه صاحب فكرة القمصان الزرقاء‏ ، وأن الوفد سرق الفكرة منه .



وذكر حافظ رمضان أنه قام سنة ‏1932‏ بتشكيل جماعة‏ «‏البازي‏» ، وهي جماعة سعي من ورائها إلي تربية الشبيبة تربية رياضية علمية أخلاقية، وكان شعارها رسم «الباز» ذلك الطائر المعروف بالنشاط إذ يغادر وكره قبل انبلاج الشمس من مشرقها كما هو رمز الشجاعة والقوة وعلى رأسه تاجا الوجه البحري والقبلي دليلا علي وحدة المصريين وتماسكهم‏.‏



وأكد حافظ بك أن البزاة كانوا يلبسون القمصان الزرقاء منذ سنين‏،‏ ولم يكن يدور بخلدهم أن يسجلوا لأنفسهم ذلك الرداء‏,‏ وقاموا بتمريناتهم ورحلاتهم الرياضية في عهد الحكومات التي تألفت منذ عام‏ 1932‏ تارة في وادي حوف وتارة تحت سفح الأهرام‏ ، وأحيانا في أماكن خلوية بالصحراء‏ ،‏ ولم تفكر إحدى تلك الحكومات في منعهم، لأنهم لم يفكروا أن يكونوا أداة إرهاب أو وسيلة ضغط علي غيرهم‏.‏



وقامت جريدة الأهرام في ذلك الوقت بإرسال أحد مندوبيها إلى قائد فرق القمصان الزرقاء‏ أحمد بلال‏ ، للتعرف على أغراض الجماعة ونظمها، وقال بلال أفندي أن فكرة نشأة القمصان الزرقاء نشأت عقب أحداث نوفمبر عام‏1935‏ التي حفلت بالمظاهرات الشبابية المطالبة بالدستور، وكانت حركات الطلاب لا تختلف كثيرا عن الحركات النظامية‏، وكانوا يسيرون في صفوف منظمة تملأ الشوارع علي اتساعها ويرأس كل صف ضابط‏ ، فلم تنته الثورة حتي تمخضت عن القميص الأزرق يرتديه الطالب والعامل‏.‏



وأضاف :إن لبس القميص الأزرق رمز للوحدة والمساواة بين الشباب غنيا كان أو فقيرا‏,‏ كبيرا وصغيرا‏,‏ متعلما أو غير متعلم‏,‏ وإن لا يمنع ذلك من التدقيق في اختيار الأعضاء‏,‏ فيتم فحص الأخلاق والسلوك والوطنية والصلاحية‏.