صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية اليوم عن جوائز منصة الجونة السينمائي لهذا العام، وقام بإعلان الجوائز النجمة بشرى مدير العمليات بالمهرجان، وقام بتسليمها انتشال التميمي مدير المهرجان بحضور المخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج شريف البنداري، وحرص علي حضور إعلان الجوائز النجمة التونسية هند صبري.



وفاز فيلم "برزخ" الفلسطيني بجائزة راديو وتليفزيون العرب "ART" المقدمة لمشروعات الأفلام المشاركة وقيمتها عشرة آلاف دولار، وتسلمتها المخرجة ليلى عباس، وسط احتفاء وتشجيع كبير من حضور المهرجان.



كما فازت المخرجة آيتن أمين من مصر عن فيلم سعاد بجائزة مالية قدرها 30 آلاف دولار عن فيلم "سعاد" في مرحلة التطوير ، كما حصل مشروع فيلم "غزة واشنطن" للمخرج رشيد مشهراوي علي جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من شركة آي برودكشن.



وفاز فيلم "برزخ" للمخرجة الفلسطينية ليلي عباس بجائزة مالية قدرها 30 ألف دولار، وفلز مشروع الفيلم التونسي "فولاذ" للمخرجين مهدي هميلي وعبد الله شامخ بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وحصد الفيلم اللبناني "سقوط السهل" جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.



كما منح المهرجان المخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن مشروع فيلم "الرجل الذي باع ظهره".



وفي الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج حصد المخرج التونسي وليد طايع جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار عن مشروع فيلم "فاتاريا"، ومنح المهرجان المخرج مينا نبيل جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن مشروع فيلم "سيلفت"، وفازت المخرجة السودانية مروة زين علي جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار عن مشروع فيلم "علي حافة الخرطوم.



و"منصة المهرجان" توفر فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج وتوزيع مشروعات سينمائية.



كما توفر منصة الجونة ورشا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، يقومون بدورهم بمساعدة صناع السينما الشباب في الحصول على فرص للتعلم، إضافة إلى بناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم التي تحتاج إلى دعم فني ومادي بمشاركة العديد من الجهات المانحة للدعم المادي.



وقامت منصة الجونة هذا العام بمضاعفة قيمة جوائزها حيث حصل الفائزون علي جوائز قيمتها 170 ألف دولار أمريكي.



جدير بالذكر أن المهرجان تم افتتاحه يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر، ومن المقرر إقامة حفل الختام غدًا الجمعة الموافق 28 سبتمبر.