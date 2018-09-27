ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية اليوم عن جوائز منصة الجونة السينمائي لهذا العام، وقام بإعلان الجوائز النجمة بشرى مدير العمليات بالمهرجان، وقام بتسليمها انتشال التميمي مدير المهرجان بحضور المخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرج شريف البنداري، وحرص علي حضور إعلان الجوائز النجمة التونسية هند صبري.

وفاز فيلم "برزخ" الفلسطيني بجائزة راديو وتليفزيون العرب "ART" المقدمة لمشروعات الأفلام المشاركة وقيمتها عشرة آلاف دولار، وتسلمتها المخرجة ليلى عباس، وسط احتفاء وتشجيع كبير من حضور المهرجان.

كما فازت المخرجة آيتن أمين من مصر عن فيلم سعاد بجائزة مالية قدرها 30 آلاف دولار عن فيلم "سعاد" في مرحلة التطوير ، كما حصل مشروع فيلم "غزة واشنطن" للمخرج رشيد مشهراوي علي جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من شركة آي برودكشن.

وفاز فيلم "برزخ" للمخرجة الفلسطينية ليلي عباس بجائزة مالية قدرها 30 ألف دولار، وفلز مشروع الفيلم التونسي "فولاذ" للمخرجين مهدي هميلي وعبد الله شامخ بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وحصد الفيلم اللبناني "سقوط السهل" جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

كما منح المهرجان المخرجة التونسية كوثر بن هنية جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن مشروع فيلم "الرجل الذي باع ظهره".

وفي الأفلام المختارة في مرحلة ما بعد الإنتاج حصد المخرج التونسي وليد طايع جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار عن مشروع فيلم "فاتاريا"، ومنح المهرجان المخرج مينا نبيل جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن مشروع فيلم "سيلفت"، وفازت المخرجة السودانية مروة زين علي جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار عن مشروع فيلم "علي حافة الخرطوم.

و"منصة المهرجان" توفر فرص احترافية للمشاركين وصناع الأفلام من أجل توسيع شبكات التواصل فيما بينهم في صناعة السينما، والعمل على زيادة فرص إنتاج وتوزيع مشروعات سينمائية.

كما توفر منصة الجونة ورشا سينمائية وندوات ومحاضرات وموائد حوار مع خبراء في صناعة السينما، يقومون بدورهم بمساعدة صناع السينما الشباب في الحصول على فرص للتعلم، إضافة إلى بناء شبكات تواصل تساعدهم على إنجاز مشاريعهم التي تحتاج إلى دعم فني ومادي بمشاركة العديد من الجهات المانحة للدعم المادي.

وقامت منصة الجونة هذا العام بمضاعفة قيمة جوائزها حيث حصل الفائزون علي جوائز قيمتها 170 ألف دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن المهرجان تم افتتاحه يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر، ومن المقرر إقامة حفل الختام غدًا الجمعة الموافق 28 سبتمبر.
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي
صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

طالب يعتدي على زميله بمطواة داخل مدرسة في الدقهلية

صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجمة اللبناني

هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة

مميش: شركة فرنسية تنفذ أول محطة لتداول السيارات بشرق بورسعيد الجديدة

السوبر المصرى السعودى بين الزمالك والهلال السعودي في الرياض يوم 6 أكتوبر

رئيس حزب الوفد: دايما بقول للنائب محمد فؤاد انت زي ابني

احذر.. ٦عادات تدمر الكلي

جمهور الزمالك ينتفض بعد هاشتاج الأهلي فوق الجميع

الأهلي يتقدم بهدفين نظيفين على النجمة اللبناني في الشوط الأول ..فيديو

تقرير جاساما يضمن حضور جماهير الأهلي أمام وفاق سطيف

مفاجأة المدير الفني لـ الأهلي تثير اهتمام الإعلام اللبنانى قبل لقاء النجمة

أبو الغيط : الدولة السورية استعادت السيطرة على 70% من أراضيها .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

مصر تمد يد العون لأوغندا..وزير الري يتفقد مشروع درء مخاطر الفيضان ويعلن إقامة 5 سدود لمياه الأمطار.. تنفيذ مشروعات حيوية بمنحة مصرية 4.5 مليون دولار

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نواب البرلمان في قنا

فيديو

أمين عام الجامعة العربية: توقيع عقوبة على الأطراف الليبية المتنازعة..فيديو
أبو الغيط: مصر لديها مسئولية كبيرة في المنطقة.. فيديو
أمين الجامعة العربية: عجز الأونروا تقلص لـ 180 مليون دولار..فيديو
أبو شقة: الساحة السياسية تتطلب الاندماج الحزبي.. فيديو
أمين الجامعة العربية: نرفض التدخل الإيراني في سوريا والعراق ولبنان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟