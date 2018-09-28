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يوكو تاكاهاشي: ميسى يشبه ماجد ورنالدو الأقرب لـ بسام..فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:37 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الأديب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف مسلسل «كابتن ماجد"»،إن كلًا من اللاعبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في عالم الواقع لاعبين أسطوريين مثل اللاعبين الذين رسمهما في عالم القصص المصورة، موضحا: "بس أكيد مش هما نفس اللاعبين اللي في قصة كابتن ماجد لأن القصة كتبت قبل ولادتهما أو قبل احترافهم في كرة القدم".

وأضاف "تاكاهاشي"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، على قناة "دي إم سي"، أنه سعيد للغاية بوجود لاعبين في الواقع يشبهون القصص المصورة.

وأكمل: "أعتقد أن رونالدو سيكون يشبه هيوجا بسام وكابتن ماجد يشبه ميسي".

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