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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بمراجعة تجهيزات المستشفيات والوحدات الصحية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:28 ص
التجهيزات القائمة
التجهيزات القائمة بالمستشفيات والوحدات الصحية
ايمان البكش
طالب اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالمراجعة الكاملة لكافة التجهيزات القائمة بالمستشفيات والوحدات الصحية المختلفة والتأكد من توافقها مع معايير السلامة المطلوبة، خاصة فيما يتعلق منها بالتعامل مع كل من الحالات الطبية الحرجة وحضانات الأطفال وأجهزة الغسيل الكلوي.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة إجراء المحافظين للمراجعات الكاملة للمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق كل محافظة بالتنسيق مع وزارتى الصحة والتعليم العالى وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة.

وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية سرعة موافاة الوزارة بنتائج المراجعات التى سيقومون بها المحافظين للعرض على السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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