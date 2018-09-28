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رياضة

خالد مرتجي: أعضاء الأهلي هم من صنعوا دستور النادي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
محمود احمد - عبد الحكيم ابو علم
قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مقر النادي بالجزيرة، يشهد اليوم عرسا كبيرا، بالحضور المكثف من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي؛ لكتابة دستور الأهلي.

ويعقد الأهلي اليوم جمعية عمومية غير عادية بمقر النادي بالجزيرة، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، التي تم إعدادها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.

وأضاف مرتجي: أعضاء الأهلي هم من صنعوا دستور النادي، وذلك من خلال حضورهم وتفاعلهم مع اللقاءات المفتوحة، وتقديم الاقتراحات والمشاركة الفاعلة من أجل وضع دستور النادي.

وأشار عضو مجلس إدارة النادي إلى أن الأهلي سباق دائما، وأن هناك تعظيما كبيرا للجمعية العمومية من خلال فتح باب الحوار والنقاش لمدة اقتربت من شهرين؛ من أجل وضع دستور يليق باسم النادي، وتمت الاستجابة لرغبة الأعضاء وتعديل ما يزيد على 50 بندا بناء على الاقتراحات التي تلقاها المجلس من الجمعية العمومية.

وشدد مرتجي على أن أعضاء الأهلي هم الأكثر حرصا على النادي، وعلى استمرار نجاحاته، موضحًا أنه لم يخسر يوما الرهان على أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي.

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