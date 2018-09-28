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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مشاكل المواطنين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعضاء مجلس النواب عن مركزي الزقازيق وديرب نجم لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمركزي الزقازيق وديرب نجم لدفع عجلة العمل والتأكيد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ونيل رضاهم،مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة .

حضر اللقاء اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة واللواء أيمن عبد القادر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية .

ومن المقرر أن يستقبل المحافظ كل أسبوع عددًا من نواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل دوائرهم والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة بحضور مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن.

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