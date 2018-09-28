محافظ البحيرة يتفقد مشروعات خدمية بالمحمودية بـ 275 مليون جنيه..صور

تفقد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة مشروع الاسكان بكفر الرحمانية المكون من 250 وحدة سكنية و99 محلا و4 غرف محولات كهرباء بإجمالي تكاليف بلغت 50 مليون جنيه حيث تم تسليم عدد 100 وحدة للمواطنين.



تفقد المحافظ النصب التذكارية للشهداء بمدينة المحمودية بعد تطويرها وذلك فى إطار جولته الميدانية اليوم بمركز ومدينة المحمودية لتأكيد التواصل بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم من الخدمات ومتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ودفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات.



وواصل المحافظ اليوم الجمعة جولته داخل مركز ومدينة المحمودية وتفقد محطة مياه الشرب الجديدة بالمحمودية المقامة على مساحة 20 فدانا بتكلفة 225 مليون جنيه وتبلغ طاقتها 86 ألف متر3 / يوم حيث تم الانتهاء من كافة الاعمال الميكانيكية والمدنية والشبكات بنسبة 100% كما تم الأنتهاء من تجارب التشغيل ونجاحها وتسليم المحطة ابتدائيًا لخدمة أكثر من 500 ألف نسمه داخل مركز المحمودية واطراف مراكز دمنهور وأبو حمص والرحمانية وبعض أطراف قرى مركز رشيد وتتكون المحطة الجديدة من شبكات مياه بطول 51 كم ومآخذ على ترعة المحمودية ومآخذ وبيارة طلمبات المياه العكرة وعدد 4 مروقات و3 مرشحات ومحطة طلمبات للمرشحة ومبنى للكيماويات ومبنى للكلور.



ومن جانبه اكد المهندس ماهر العدوى – الرئيس التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة الانتهاء من جميع نقاط الربط وان المحطة جاهزة للافتتاح الرسمي.



وأكد اللواء المحافظ أن المحطة الجديدة سوف تحدث نقلة كبيرة فى تحسين ضغوط المياه والقضاء على مشكلة الضعف والانقطاع بأطراف القرى بمركز ومدينة المحمودية.



رافق المحافظ المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام والمهندس حازم الأشموني - السكرتير المساعد والمهندس خالد حسين - رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ومحمد خميس رئيس مدينة المحمودية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والنائب عصام القاضي والنائب بلال النحال.