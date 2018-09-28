وصيفة ملكة جمال العراق المغتالة تتنبأ بمقتلها منذ أيام.. صور

في مفارقة غريبة، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تدوينة لوصيفة ملكة جمال العراق تارة فارس التي اغتيلت بالأمس في بغداد، وهي تتنبأ بقتلها وموتها.



وكشفت ملكة الجمال عن حلمها عبر تدوينتها بالانستجرام والتي نشرتها منذ فترة قائلة: "تي شيرت رصاصي صاير لونه احمر هنا ماقدرت اتنفس بكيت بكيت.. واختنقت ناس شالوني واخدوني بسرعة بسيارة إسعاف، سمعت واحد منهم يقول راح تموت استعجلو، احساس شدني ويه المكان اللي بجسمي امشي وراهم .. واسمعهم ، وبديت اتلاشى تلقائيًا".



واستكملت الوصيفة المغتالة رؤيتها قائلة: "مقعول اليوم متت؟ ما شفت أهلي .. أمي وأبويه واخواني وخواتي ، محكيت ويه زملائي بالعمل صدق يعني، وحبيبي زعلان مني من يومين! شنو اللي راح يصير اليوم؟، موقف اهلى من يسمعون بيه صرت مو موجودة وياهم امنيات بعدني موحققتها، عندي طموح بحياتي تعبت حتى قدرت أوصل للقليل منه "



وأنهت حلمها مستطردة: "راجعت كلم ملف حياتي شريط ذكريات حياتي مر قدام عيني بسرعة فائقة.. كل الناس مرت ببالي بلحظة واحدة".





