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ديني

حكم الشرع في الإذن للغير بالتدخين داخل المنزل أو السيارة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:14 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال إلى أمانة الفتوى بدار الإفتاء حول حكم الشرع في الإذن للغير بالتدخين في المنزل أو السيارة.

وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أن الإذن للغير بالتدخين في السيارة أمر يتعلق بالضرر الذي قد يصيبك من التدخين؛ فكما أنّ مِن حقك أن ترفض السماح له بالتدخين في منزلك أو سيارتك لضرر التدخين السلبي خاصةً في الأماكن المغلقة حتى صار مُجَرَّمًا فيها في كثير من قوانين بلدان العالم، بعد أن أثبت الطب ضرر استنشاق دخان السجائر في التدخين السلبي، فكذلك أيضًا لا مانع من سماحك له بالتدخين إذا أخذت احتياطك من حصول الضرر عليك بالحرص على عدم التعرض المباشر لدخان السجائر.

وأوضحت أمانة الفتوى، أن الذي يسمح بالتدخين لا يكون بذلك آثمًا شرعًا، ولا يكون سماحك له بذلك إذنًا له في فعل الحرام؛ لأن مَحَلَّ استئذانه عُرفًا ليس في فعل الحرام أو تركه؛ حتى تكون مشاركًا له فيه فتأثَمَ معه، بل محل الاستئذان في كون التدخين يضر صحتك أو تجد حرجًا من رائحته الكريهة مثلًا، فإذا أَمِنْتَ مِن ذلك بفتح نوافذ السيارة مثلًا أو بالابتعاد عن دخان السيجارة في المنزل فإن إذنك له حينئذٍ لا علاقة له بكون التدخين حرامًا أو حلالًا، لكن يُستَحَبُّ لك نصحُه في ترك التدخين وضرره ومفاسده على الصحة والمال.

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