50 صورة من ختام الجونة السينمائي.. وسيلفستر ستالون أبرز الحضور

اختتمت مساء أمس الجمعة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم النجم العالمي سيلفستر ستالون الذي حصل على جائزة الإنجاز ضمن فعاليات المهرجان.



حضر النجم العالمي إلى مقر الحفل الختامي قبل لحظات من بدئه، ولفت «ستالون» الأنظار إليه في الحفل الختامي واستحوذ على عدسات الكاميرات المتواجدة.



وأكد سيلفستر ستالون في كلمته بعد التكريم أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها إلى مصر، وأنه لم يقم بزيارتها من قبل، مشيرًا إلى أن سحر السينما متواجد في كل مكان فمثلما يوجد سحر السينما في هوليوود فمصر هي أساس هذا السحر.



وحضر فعاليات الحفل الختامي عدد كبير من نجوم الفن منهم: منى زكي وليلى علوي وماجد المصري وباسل خياط وأحمد مالك وصبا مبارك وإياد نصار وريهام عبد الغفور وياسمين صبري، وآخرون، فى حين حضرت أيضًا الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



وحصل فيلم "يوم الدين" للمخرج المصرى أبو بكر شوقى، على جائزة سينما من أجل الإنسانية والتى تمنح عن طريق تصويت الجمهور.



حصد فيلم ما تعلاش على الحاجب على جائزة أفضل فيلم عربى قصير وهو من إخراج تامر عشرى، وبطولة أسماء أبو اليزيد.



ذهبت نجمة مهرجان الجونة السينمائى البرونزية للفيلم القصير إلى تونس بفيلم المخرجة كوثر بن هنية عن فيلمها بطيخ الشيخ.



أعلن كامل الباشا رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي،عن حصول فيلم اغنيتنا للحرب على جائزة أفضل فيلم قصير، وتسلمها المدير الفنى للمهرجان أمير رمسيس.



أعلنت رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، عن حصول الفيلم السورى الآباء والأبناء على جائزة نجمة الجونة، وتسلم الجائزة مخرجه.



أعلن مهرجان الجونة السينمائى حصول بطلة فيلم الحرب الباردة على جائزة أفضل ممثلة وهو الفيلم البولندى الذى سوف يمثل بولندا فى الأوسكار.



فيما حصل بطل الفيلم التونسى ولدى على جائزة أفضل ممثل، وهو للمخرج محمد بن عطية.



حصد فيلم يوم الدين جائزة أفضل فيلم عربى طويل للمخرج أبو بكر شوقى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حيث يعلى القيم الإنسانية وذلك من خلال مريض الجذام والذى يتعرض لعديد من المواقف الصعبة والفيلم من اخراج ابو بكر شوقى.

