طبيب الأهلي: أجايي يستجيب بشكل جيد للبرنامج التأهيلي

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أجايي لاعب الفريق يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.



وأضاف أن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية في «الجيم» لمدة أسبوعين، على أن يبدأ بعدها بعض التدريبات البدنية الخفيفة في الملعب في إطار البرنامج البدني الموضوع له للتعافي من الإصابة.



وأشار إلى أن اللاعب يستجيب بشكل رائع للتدريبات التأهيلية، وهناك تحسن ملحوظ في حالته مؤكدًا أن الجهاز الطبي لن يتعجل في عودة اللاعب قبل تعافيه تماما من الإصابة.



ويعاني أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.