ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طبيب الأهلي: أجايي يستجيب بشكل جيد للبرنامج التأهيلي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:49 م
أجايي
أجايي
عبد الحكيم ابو علم
قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أجايي لاعب الفريق يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أن اللاعب يؤدي تدريبات تأهيلية في «الجيم» لمدة أسبوعين، على أن يبدأ بعدها بعض التدريبات البدنية الخفيفة في الملعب في إطار البرنامج البدني الموضوع له للتعافي من الإصابة.

وأشار إلى أن اللاعب يستجيب بشكل رائع للتدريبات التأهيلية، وهناك تحسن ملحوظ في حالته مؤكدًا أن الجهاز الطبي لن يتعجل في عودة اللاعب قبل تعافيه تماما من الإصابة.

ويعاني أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

لقاء ريال مدريد وأتليتكو في عيون الصحافة الإسبانية

محلل: نتنياهو رجل خطير يخلق ذرائع لمهاجمة إيران

فيديوجراف| رجل يقتل زوجته وكاميرات المراقبة ترصد الحادث

في ذكرى وفاتها.. تعرف على زيجات كوثر العسال

حكم الصلاة منفردا خلف صف مكتمل

تحطم طائرة إسرائيلية وإصابة ركابها

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

صحيفة إسرائيلية: إعلان صفقة القرن في يناير المقبل

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

عمومية الاستئناف: نرفض بيان مفوضية الأمم المتحدة بخصوص أحكام فض رابعة

هبوط حاد لأسهم فيسبوك بعد فضيحة إغلاق الحسابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل بفستان أسود أنيق.. وهذه تكلفته

شاهد .. استعدادات مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع

أبرزهن يسرا ومي عمر.. نجمات وقعن في فخ التقليد خلال فعاليات مهرجان الجونة

البيئة: إجراءات عاجلة لإزالة تلوث زيتى بمدينة الطور

في ختام مهرجان الجونة السينمائي.. إطلالات لافتة وجذابة.. أبرزهن ياسمين صبري.. ودينا الشربيني لم تتعلم من أخطائها.. ومي عمر تحصل على لقب إطلالة الفراعنة.. صور

فيديو

خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين
البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول ..فيديو
الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار
طريقة تحضير تارت التفاح للشيف نرمين هنو
خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟