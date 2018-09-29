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رياضة

كارتيرون يتسلم تقريرا فنيا عن اللاعبين الغائبين عن رحلة لبنان

السبت 29/سبتمبر/2018 - 12:57 م
الفرنسي باتريس كارتيرون
الفرنسي باتريس كارتيرون
عبد الحكيم ابو علم
تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،تقريرا فنيا عن الغائبين عن رحلة الفريق الأخيرة إلى لبنان.

وكان حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، قد قاد تدريبات اللاعبين الغائبين عن رحلة لبنان والتي ضمت كلا من ناصر ماهر ومروان محسن، وعمرو السولية وأحمد علاء ورامي ربيعة، وعمار حمدي وباسم على وعمرو بركات وأحمد ريان وعمرو جمال ومحمود الجزار.

يذكر أن الأهلي يبدأ اليوم استعداده لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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