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رياضة

شاهد .. محمد صلاح يهدر فرصة التعادل لـ ليفربول أمام تشيلسي

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:07 م
صدى البلد
نور عادل
أهدر المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فرصة هدف التعادل لفريقه أمام منافسه فريق تشيلسي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد ستامفورد بريدج في إطار الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وانفرد محمد صلاح بمرمى فريق تشيلسي بالدقيقة 32، وذلك بعد تمريرة سحرية من فيرمينيو إلا أنه تأخر في تسديد الكرة.

وكان فريق تشيلسي قد تقدم عن طريق البلجيكي ايدين هازارد بالدقيقة 24.

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