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أخبار البلد

غداً.. افتتاح معرض عن كأس العالم في المعهد الفرنسي بالإسكندرية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:52 م
معرض عن كأس العالم
معرض عن كأس العالم
محمود نوفل
أعلن المعهد الفرنسي بالإسكندرية، التابع للسفارة الفرنسية، عن استقبال معرض الصور الفوتوغرافية الذي تنظمه وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية "فرانس برس" عن كأس العالم في روسيا 2018، حيث يحمل اسم "فوق سطح العالم"، ويسلط الضوء على هذا الحدث الكوني بدءًا من مباراة الافتتاح، وحتى المباراة النهائية للبطولة في 15 يوليو الماضي، من خلال مجموعة مختارة من أفضل الصور.

وسيتم افتتاح المعرض، غدا الأحد المقبل، بحضور السفير الفرنسي.

وأوضح المعهد الفرنسي في بيانه ان الزائرين المصريين سيتمكنون من استعادة اللحظات الهامة في البطولة بدءا من تأهل الفراعنة للبطولة لأول مرة منذ ۲۸ عامًا، وحتى تتويج الفريق الفرنسي مرورًا بسقوط نيمار المتكرر في الملعب، أو تحضّر مشجعي اليابان، بالإضافة إلى عرض لقطات فيديو للبطولة، فضلًا عن تنظيم حلقة نقاشية حول موضوع "المصورين الصحفيين، صحفيين كالآخرين؟".

وذكر المعهد في بيانه انه: "في روسيا، وعلى مدار شهر، كان فريق وكالة فرانس برس على قدر هذا الحدث الهام لما قاموا به من استعدادات فنية وتحريرية لا مثيل لها حيث إن أكثر من 140 مراسلا، ومصورا ومحررا للصور والفيديو قاموا بمتابعة أداء الفرق أثناء البطولة.

وتابع البيان قائلا " فمن خلال بطولة كأس العالم، تجلت الخبرة التقنية والفنية لوكالة فرانس برس التي كانت في قلب الحدث وبدلا من صناديق الكاميرات التي استخدمت في بطولة كأس العالم عام 1930، تمت تغطية كأس العام في روسيا بتجهيزات وكاميرات رقمية أكثر تعقيدًا.

وألمح البيان إلى ان المعرض الذي سيتم تنظيمه بالشراكة مع المعهد الفرنسي بمصر في الإسكندرية سيضم أفضل الصور التي التقطتها وكالة فرانس برس ببطولة كأس العالم 2018 والتي تعد نتاج خبرة سنين من التصوير الصحفي.

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