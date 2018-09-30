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محافظات

محافظ كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تأخر مستحقات محال الرياض

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:00 ص
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
قرّر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة من أصحاب محال مجمع النور بمركز الرياض، البالغ عددها 13 محلًا؛ لعدم سداد الفوائد المستحقة على الأقساط الخاصة بها.

وكشف تقرير التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، تأخر سداد مستحقات محلات النور من القسط الخامس حتى القسط العشرين، بقيمة 982 ألف جنيه، بالإضافة إلى فائدة البنك المركزي المقررة عن المبالغ المتأخرة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندس نصر الريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، بتحصيل المبالغ والمتأخرات المستحقة للدولة، بالإضافة إلى فائدة البنك المركزي المقررة عن المبالغ المتأخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم السداد والإخلاء الإداري فورًا لهذه المحلات للحفاظ على المال العام.

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